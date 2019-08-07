РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. В детских лагерях подмосковного Подольска для безопасности ребят в круглосуточном режиме работают 79 камер уличного наблюдения и 53 камеры в помещениях с выводом на пост, сообщается на сайте администрации городского округа.

В ходе летней оздоровительной кампании 2019 года межведомственный координационный совет Подольска провел большую работу по совершенствованию комплексной безопасности детей и подростков во время пребывания в детских оздоровительных учреждениях.

«Въездные группы в лагерях оборудованы контрольно-пропускными пунктами, металлическими воротами, работает пропускной режим, установлено периметровое ограждение высотой 2,3 метра. В учреждениях работают 79 уличных камер видеонаблюдения, а также 53 камеры в помещениях с выводом на пост охраны. Запись ведется круглосуточно, работоспособность проверяется ежедневно», – говорится в сообщении.

В зданиях и помещениях учреждений размещены стенды с информацией об антитеррористической и пожарной безопасности, ГО и ЧС, планы эвакуации в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, памятки о необходимых действиях и списки с телефонами экстренных служб.

Сотрудники охраны ежедневно проверяют территорию, помещения, чердаки и подвалы учреждений на наличие подозрительных предметов. Во всех учреждениях имеются кнопки экстренного вызова полиции.

В течение трех летних смен в детско-юношеских центрах проводились встречи-лекции «Профилактика правонарушений и преступлений несовершеннолетних» с уполномоченным по правам человека в Подольске Екатериной Поповой, «Правила пожарной безопасности» с сотрудником МЧС, интерактивная театрализованная программа «Живые дорожные знаки» в рамках тематического вечера детской дорожно-транспортной безопасности с участием сотрудников отдела пропаганды ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

В загородных лагерях для детей проводили программы «Академия искусств», «Наследники», «Патриот», «Спасатели земли», «Точка роста» и другие, включившие в себя спортивные, творческие, интеллектуальные мероприятия. Комитет по физической культуре и спорту администрации провел фестиваль ГТО и спартакиаду загородных лагерей. Комитет по делам молодежи администрации организовал фестиваль загородных лагерей.

Учреждения культуры и молодежной политики постоянно проводили для детей развивающие и игровые программы, а руководители детско-юношеских оздоровительных центров – интересные экскурсии.