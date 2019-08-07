РИАМО - 7 авг. Церемония прощания с известным советским и российским композитором Сергеем Березиным пройдет 9 августа на Троекуровском кладбище Москвы, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы столичного департамента торговли и услуг.

О смерти Березина стало известно 5 августа. Композитору был 81 год.

«Прощание состоится в пятницу с 12:00 до 14:00 на Троекуровском кладбище», – сказал собеседник агентства.

Березин родился в 1937 году в Москве. Свою музыкальную карьеру он начал в 1973 году, придя в ВИА «Самоцветы» под управлением Юрия Маликова. Позднее, в 1975 году он создает собственный певческий коллектив «Пламя».

Березин написал большое количество песен, которые остаются в памяти поколений. Среди них – «Снег кружится», «Осень», «Всюду только ты», «Золотые шары». Он работал с такими исполнителями, как Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Михаил Шуфутинский. Также композитор писал музыку к кинофильмам. Его мелодии звучали в лентах «Адель», «Крик в ночи», «Пирожки с картошкой».

Звание «Народный артист Российской Федерации» Березин получил в 2001 году.