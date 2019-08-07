РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. Более 11 тысяч детей отдохнули нынешним летом за счет средств бюджета городского округа Подольск, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Летняя оздоровительная кампания проводится в Подольске с 1 июня по 29 августа 2019 года. За счет средств бюджета Подольска на 1 августа организованно отдохнули около 11 300 детей в возрасте от 7 до 15 лет. В период с 1 по 30 июня на базе 37 образовательных организаций работали городские лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнули 3 190 ребят в возрасте от 7 до 12 лет», – говорится в сообщении.

Во временных трудовых бригадах на базе образовательных организаций и учреждений по работе с молодежью работали 1 163 подростков в возрасте от 14 до 18 лет.

В детско-юношеских оздоровительных центрах (ДЮОЦ) округа «Мечта», «Родина» и «Ромашка» с начала летней оздоровительной кампании отдохнули в общей сложности более 1 600 детей, в том числе 186 детей, одаренных в области науки, искусства и спорта, 95 детей, состоящих на учете в банке данных неблагополучных семей округа, 26 путевок выделили воспитанникам детского дома.

В четвертую смену в ДЮОЦ отдохнут более 400 детей, в том числе 85 детей, одаренных в области науки, искусства и спорта, 13 детей, состоящих на учете в банке данных неблагополучных семей округа, пять путевок выделены воспитанникам детского дома.

За счет средств бюджета Московской области организован отдых в детском оздоровительном лагере «GAGARIN» в Евпатории, где побывали 149 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, еще 38 детей находятся в лагере.

57 активных участников движения местного отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» отдыхают в Федеральном государственном автономном учреждении «Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот», в детском палаточном военно-патриотическом «Лагере настоящих героев».

По инициативе и поддержке ГУП МО «Мособлгаз» для девяти одаренных детей из малообеспеченных или неполных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организован отдых в детском оздоровительном лагере «Чайковский» в подмосковном Клину.