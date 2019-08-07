РИАМО - 7 авг. Мосгосэкспертиза согласовала проект переустройства железнодорожной соединительной ветки, обеспечивающей технологическую связь между электродепо «Нижегородское» и станцией «Москва – Товарная – Курская» Московской железной дороги, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Развитие сети электродепо в Москве – важнейшая часть программы расширения сети столичного метрополитена. Согласован четвертый этап реконструкции электродепо «Нижегородское» для последующего механического обслуживания, ремонта и отстоя электроподвижного состава, эксплуатируемого на Восточной части Третьего пересадочного контура Московского метрополитена», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

В рамках проекта запланировано переустройство стрелочных переводов, строительство нового участка железнодорожных путей, размещение светофорных объектов, стрелочных электроприводов и приборов рельсовых путей, а также переустройство сетей связи.

Проектом предполагается организация двусторонней телефонной связи между начальником станции, дежурным по станции «Москва – Товарная – Курская», приемосдатчиком груза и багажа и ответственным работником электродепо «Нижегородское».

Кроме того, проектная документация включает в себя переустройство электрической централизации станции и включение новых объектов в существующую систему технической диагностики и мониторинга, а также установку и монтаж новых светофоров, стрелочных электроприводов и приборов рельсовых цепей с прокладкой к ним новых кабелей сохранности действующих кабельных коммуникаций.