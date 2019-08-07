РИАМО - 7 авг. В городском округе Солнечногорск проводится конкурс на лучший яблоневый сад, уже стартовала комиссионная проверка заявленных объектов, в которой участвуют представители администрации и структурных подразделений муниципалитетов, местные жители и общественники, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Ранее с 3 по 10 июля на портале «Добродел» местные жители могли проголосовать за того или иного участника. Опираясь на мнение граждан, по итогам комиссионной проверки будет определена тройка финалистов конкурса за звание лучшего яблоневого сада городского округа Солнечногорск. Их объявят в День Солнечногорья 24 августа.

«Комиссия уже посетила яблоневые сады в территориальных управлениях Кривцовское и Поварово. Внимание при оценке новых мест притяжения для жителей уделяют таким критериям как, наличие входной группы и малых архитектурных форм, освещение, количество саженцев, мастерство исполнения концепции и удобство расположения ландшафтной зоны», - говорится в сообщении.

Жители муниципалитетов сами принимали участие в создании пространств и высадке яблоневых садов, поэтому для них конкурс значит очень много. В связи с этим многие местные жители и присутствовали при комиссионной проверке.

Кроме конкурса яблоневых садов, территориальное управление Поварово участвует еще и в конкурсе «Образец для подражания». Выездная комиссия параллельно смогла проверить работы по благоустройству и по этому проекту. Так, представители власти оценили озеленение дворовой территории дома №19 на Буровой улице а также обустройство подъездов в домах №1 и №3 в Локомотивном микрорайоне.