РИАМО – 7 авг. В столице началось строительство трех станций Большой кольцевой линии метрополитена, они будут пересадочными на перспективные Бирюлевскую, Рублево-Архангельскую и Коммунарскую ветки, сообщает «Интерфакс».

«При возведении станций Большой кольцевой линии уже сейчас закладываются конструктивные решения для строительства будущих радиальных линий. В проекты станций «Улица Народного Ополчения», «Кленовый Бульвар» и «Улица Новаторов» заложены конструкции пересадочных станций. Сейчас здесь ведутся подготовительные работы и переустройство инженерных коммуникаций», — сказал глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

Он добавил, что создание такого задела позволит сэкономить силы и средства.

Коммунарскую линию планируется построить до 2023 года, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую — до 2027 года.

Проект Большой кольцевой линии является ключевым в программе развития столичной подземки. На БКЛ протяженностью 70 километров разместится 31 станция. Со станций БКЛ можно будет пересесть на другие линии метро, а также на Московское центральное кольцо (МЦК), линии железной дороги и первоочередные Московские центральные диаметры (МЦД).