РИАМО - 7 авг. В ближайшие пять лет на территории Москвы планируют построить около 480 километров дорог, сообщил в среду руководитель столичного департамента строительства Андрей Бочкарев.

«В ближайшие пять лет планируется построить около 480 километров дорог. Темпы будут только увеличиваться», – сказал Бочкарев.

Он добавил, что строительство в Москве идет круглосуточно. С 2011 года в Москве построили более 815 километров дорог.

Ранее заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в строительной и смежной отраслях в Москве на сегодняшний день работают более 1 миллиона человек.