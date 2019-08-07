РИАМО - 7 авг. В городском парке Ликино-Дулева 31 августа состоится Фарфоровый фестиваль в рамках празднования Дня города, в ходе мероприятия будут проведены два конкурса, сообщил Орехово-Зуевскому информагентству представитель администрации муниципалитета.

«Программа фестиваля обещает быть насыщенной и разнообразной. Откроет ее костюмированное шествие с Фарфоровой королевой. В этом году организаторы фестиваля решили провести два конкурса, участие в которых могут принять все желающие, – «Фарфоровая кокетка» и «Фарфор на колесах». Приглашаются также представители различных предприятий и учреждений», – сказал представитель администрации.

По данным агентства, первый конкурс будет называться «Фарфоровая кокетка». Участники должны отразить в своих нарядах мотивы дулевских сервизов или «оживить» декоративные скульптуры известных дулевских мастеров. Длительность презентации костюма – не более 1 минуты. Участники, представившие лучшие костюмы, будут награждены памятными подарками. Время начала шествия костюмированной колонны от Дулевского фарфорового завода к городскому парку – 12 августа в 11:45. Сбор участников в 11:30 у Дулевского фарфорового завода.

Второй конкурс – «Фарфор на колесах». Для участия в этом событии приглашают мам с малышами и юных велосипедистов. Им нужно оформить свое «транспортное средство» на фарфоровую тему. Начало конкурса-парада «Фарфор на колесах» – 12 августа в 16:00. Сбор участников в 15:30 в городском парке.

По данным агентства, для участия в конкурсах нужно подать заявку на электронную почту: akb.akboz@yandex.ru. Контактный телефон: 8(496)4-146-046.