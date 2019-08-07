РИАМО - 7 авг. Центральная избирательная комиссия РФ оставила без удовлетворения жалобу Елены Русаковой от партий «Яблоко» на отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает корреспондент РИАМО в среду.

«Для регистрации необходимо 5223 подписей, представлено – 5745. Признано недействительным 898 подписей, из них по заключению почерковедов – 235, по заключению МВД – 132, по иным основаниям – 531. Признано достоверными – 4847, что не хватает для регистрации. <…> Прошу принять проект решения», - сказал член ЦИК РФ Евгений Шевченко.

Кроме того, в ходе заседания по просьбе представителя Русаковой были проверены ряд подписей, по итогу в пользу кандидата было восстановлено семь подписей, которые ранее были недействительными.

С данной поправкой члены ЦИК РФ приняли решение об отклонении жалобы Русаковой, так как количество подписей недостаточно для регистрации.

Выдвижение кандидатов в депутаты столичного парламента закончилось 5 июля.

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее сообщил, что по итогам первого этапа избирательной кампании всего зарегистрировано 233 кандидата. Он дополнил, что среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением и потребовали признать подписи действительными. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Сахарова прошел согласованный митинг, 27 и 3 августа – несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600.

Выборы состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.