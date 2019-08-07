РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 7 авг. Пожар на битумном заводе «Ориспром» в подмосковном Дзержинском ликвидировали, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС России по Московской области Алексей Логинов.

В среду в 13:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строениях по адресу: городской округ Дзержинский, Денисьевский проезд, дом №7Б. По данному адресу находится компания «Ориспром», битумный завод.

«При проведении огневых работ на битумном заводе в соседнем здании на площади 100 квадратных метров произошло возгорание мешков со вторичным сырьем. В пожарах было задействовано 42 человека и 11 единиц спецтехники. На данный момент пожары ликвидированы», – сказал Логинов.

По его словам, пострадавших нет.