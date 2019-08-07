РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 авг. В подмосковном Подольске 11 августа временно перекроют проезд на улице Рабочей во время проведения легкоатлетического забега ко Дню физкультурника, сообщается на сайте администрации горокруга.

«В целях обеспечения охраны общественного порядка и безопасности движения автотранспорта во время проведения легкоатлетического забега в рамках фестиваля, посвященного Дню физкультурника, 11 августа будет временно прекращено движение автотранспорта по улице Рабочей от Революционного проспекта до Парадного проезда», – говорится в сообщении.

Проезд ограничат с 13:45 до 15:00. Водителям транспортных средств необходимо заранее продумать пути объезда.