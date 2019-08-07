РИАМО - 7 авг. За первые шесть месяцев 2019 года общая сумма всех выплаченных москвичами налогов на доходы выросла на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 459,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы департамента экономической политики и развития Москвы.

Поступления налога на доходы физлиц в бюджет Москвы по сравнению с первым полугодием 2018 года увеличились на 47 миллиардов рублей. Процент прироста заметно превысил текущий уровень инфляции.

«Из общего объема поступлений от НДФЛ почти 95% (436,2 миллиарда рублей) приходится на налоги, перечисленные за граждан налоговыми агентами – организациями и ИП, которые являются источниками выплаты доходов налогоплательщику», — отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

Более 3% (15 миллиардов рублей) составили поступления от предпринимателей, которые сами перечисляют за себя НДФЛ (ИП, нотариусы, охранники и другие частнопрактикующие лица), а также налоги, которые граждане самостоятельно платят с прибыли, которую удалось получить в результате сдачи имущества в аренду. Процент поступлений в этом сегменте вырос на 13,7%.

«Рост поступлений в бюджет от НДФЛ стал следствием увеличения числа налогоплательщиков и роста их доходов. За пять месяцев 2019 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата в Москве выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, среднесписочная численность занятых увеличилась на 1%», — пояснил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.

Он добавил, что прирост наблюдался во всех отраслях экономики и подчеркнул, что налог на доходы физических лиц – вторая по величине статья доходов городского бюджета после налога на прибыль организаций. Доля НДФЛ в общем объеме доходов бюджета Москвы составляет порядка 37%.