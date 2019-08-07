РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. На территории Подольского родильного дома начались работы по обновлению асфальтового покрытия и замены бордюрных блоков, сообщается в группе «Подольский Роддом» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольском родильном доме продолжаются работы по благоустройству территории. Теперь благоустроят территорию с торца здания – обновят асфальтовое покрытие и бордюрные блоки. Работы сделают за счет собственных средств учреждения», – говорится в сообщении.

Ранее обновили входную группу родильного дома, дорожки, подводящие к выписной и скрининговому кабинету, сделали ремонт в палатах гинекологического отделения.