РИАМО – 7 авг. В больнице городского округа Ступино возобновлена работа детского соматического и инфекционного отделений, с 6 по 31 июля здесь проводился текущий ремонт в рамках обеспечения пожарной безопасности, специалисты починили проводку и окрасили стены, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Вопрос необходимости ремонта детского корпуса неоднократно поднимали жители округа.

«В этом году удалось за счет средств спонсоров получить материалы на сумму 200 тысяч рублей для проведения текущего ремонта детского соматического и инфекционного отделений. Помимо обновления электропроводки в рамках работы по обеспечению пожарной безопасности в здании было произведено частичное оштукатуривание и окраска стен, дверных и оконных проемов, частичная замена напольного покрытия», – сказал главный врач Ступинской больницы Александр Дружинин.

Он дополнил, что за счет средств спонсорских организаций было приобретено 20 комплектов постельного белья и 40 простынь Ивановской текстильной фабрики.

«Все обновления сделают максимально комфортным пребывание в стенах медучреждения юных пациентов и их родителей», – уверен Дружинин.