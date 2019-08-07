РИАМО - 7 авг. Мэр Москвы Сергея Собянин поручил обновить в столице томографы и рентген-аппараты в поликлиниках по итогам встречи с врачами-радиологами и экспертами по вопросам развития лучевой диагностики, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Градоначальник поручил провести обновление оборудования лучевой диагностики в больницах и поликлиниках, заменив морально и физически устаревшее оборудование на современную технику. В первую очередь, из эксплуатации должны быть выведены аналоговые приборы. Для решения этих задач предстоит закупить 487 единиц цифрового оборудования.

«Лучевая диагностика – активно развивающаяся служба городского здравоохранения, объединяющая компьютерную и магнитно-резонансную томографию (КТ, МРТ), ультразвуковую диагностику (УЗИ) и радиологию», — отмечается в сообщении.

Также мэр поручил внедрить во взрослых поликлиниках повышенный стандарт оснащения оборудованием лучевой диагностики, в частности, установить рентге­нов­ские аппараты во всех филиалах поликлиник, где для этого существуют технические возможности.