РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 авг. В подмосковных Люберцах с 27 августа по 1 сентября изменят схему движения в связи с проведением авиасалона «МАКС-2019», сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«С 27 августа по 1 сентября на период проведения Международного авиационно–космического салона «МАКС-2019» будет изменено движение автомобильного транспорта на участке между 26 и 27 километрами федеральной трассы М-5 «Урал». В частности, будет закрыт поворот с Рязанского на Новорязанское шоссе в сторону города Рязань», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что объезд осуществляется через транспортную развязку с Лыткаринским шоссе. Также планируется закрыть съезды с Новорязанского шоссе на улицу Первомайская в сторону Лыткарина и поселка Чкалово. Объезд проводится через транспортную развязку с Лыткаринским шоссе.