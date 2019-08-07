РИАМО - 7 авг. В подмосковных Котельниках 24 августа пройдет акция Федеральной налоговой службы «Отпуск без долгов», говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«УФНС России по городу Москве 24 августа приглашает на акцию «Отпуск без долгов». Она пройдет с 11:00 до 16:00 на территории торгового центра «МЕГА Белая Дача» в Котельниках», – говорится в сообщении.

Налогоплательщикам предоставят возможность проверить наличие задолженности по имущественным налогам и получить квитанции для оплаты задолженности. Также налогоплательщики смогут проверить наличие исполнительных производств и наличие ограничений на выезд за пределы Российской Федерации. Также участники акции смогут получить сведения об арестах движимого и недвижимого имущества вынесенных в результате исполнительного производства.

Торговый центр находится по адресу: Котельники, 1-й Покровский проезд, дом 5.

Акцию проведут представители Управления Федеральной налоговой службы по городу Москве и управления Федеральной налоговой службы по Московской области совместно с сотрудниками службы судебных приставов.