РИАМО - 7 авг. Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды в Москве, в столице будут резкие перепады давления и пройдут дожди, сообщается на сайте «Метеоновости».

Ухудшение погоды произойдет из-за активного циклона, который с большой скоростью будет двигаться с берегов Балтики на восток.

«Столичных жителей ждут резкие перепады атмосферного давления, обильные осадки (не менее трети месячной нормы), резкий порывистый ветер и новый виток похолодания», — говорится в сообщении.

В выходные погода постепенно успокоится, но температура ожидается на 2-3 градуса ниже нормы: ночью до плюс 13, днем до плюс 21 градуса.

Ранее в Москве из-за дождя и ветра до 9 августа продлили «желтый» уровень погодной опасности.

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