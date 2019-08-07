РИАМО - 7 авг. Всех желающих научат компостировать органические отходы на первой в Москве демонстрационной площадке экорециклинга, которая открылась в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», сообщается на сайте сада.

«Мастер-классы «Технологии получения и использования садового компоста» стартуют 13 августа в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» – интерактивные занятия с главным садовником Антоном Дубенюком будут проходить весь август по вторникам и субботам», – говорится в сообщении.

Мастер-классы будут проводить на первой в столице демонстрационной площадке экорециклинга органических отходов с компостным двором, отелем для насекомых и вермифермой, открытой в ботаническом саду в конце июля.

Участникам мастер-классов расскажут и покажут, что такое садовый компост и чем он отличается от заводских удобрений, в чем его ценность и удобство. Гости сада получат информацию о ключевых факторах успешного, быстрого и безопасного компостирования, основных контрольных признаках успешности процессов. Также можно будет лично поучаствовать в подготовке сырья для компоста, поработать с измельчителем, составить компостную кучу по проверенным рецептам, познакомиться с препаратами для компостирования.

«Здоровая плодородная почва – одно из важнейших условий для процветания сада. Самый надежный путь к этому – использование своего компоста. Основной экологический принцип «Аптекарского огорода» – не вывозить растительные остатки за пределы сада и по возможности перерабатывать их на месте в различные полезные субстанции: компост, мульчу, щепу», – подчеркивается в материале.

Так, опавшие листья, скошенную траву, сорняки, мягкие обрезки из оранжерей, избыточную биомассу из пруда и других водоемов в «Аптекарском огороде» превращают в компост. Древесину и кору удаляемых деревьев перерабатывают с помощью шредера в щепу для мульчи и устройства мягких дорожек, крупные стволы удаляемых деревьев нарезают на плашки для деревянного мощения.

Ранее в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород» заработала система сбора дождевой воды, которую используют для полива растений и технических нужд. Система желобов собирает воду с крыш, потом по дополнительным желобам она перетекает в подземные резервуары. На поверхности баков находятся насосы, которые перекачивают воду в отдельный дождевой водопровод.