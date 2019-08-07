РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. Врачи Подольского роддома удалили женщине 25-сантиметровую опухоль правого яичника, операция прошла успешно, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник медучреждения.

Молодая женщина с болями в области живота поступила во 2 гинекологическое отделение Подольского родильного дома.

«После необходимых обследований было выявлено гигантское образование правого яичника диаметром до 25 сантиметров и проведена успешная операция по ее удалению лапораскопическим путем», – сказал сотрудник.

По его словам, женщина после операции чувствует себя хорошо.