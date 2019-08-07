РИАМО - 7 авг. Сотрудники полиции задержали 36-летнего жителя подмосковного Егорьевска за постановку на учет 20 иностранных граждан в своей квартире, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

«В микрорайоне Заречье мужчина поставил на миграционный учет 20 иностранных граждан, но места для временного проживания им не предоставил», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ («Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации»).

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении.