РИАМО - 7 авг. В Москве возбудили уголовные дела в отношении шестерых приезжих из стран ближнего зарубежья, которые устроили потасовку 6 в кафе на юге города, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Ранним утром 6 августа в полицию поступило сообщение о драке в кафе по адресу: Золоторожский Вал, дом 40. Прибыв по сигналу, оперативники обнаружили, что двоих участников потасовки госпитализировали с телесными повреждениями.

«По указанному были задержаны шесть человек, которые изобличены в совершении данного преступления». – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что в отношении задержанных возбудили уголовные дела по пунктам «а, б» части 3 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц в отношении двух или более лиц», а также по части 2 статьи 213 – «Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору».