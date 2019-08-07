РИАМО - 7 авг. В Москве от 2 до 4 миллионов автомобилей эксплуатируются без полисов ОСАГО, теперь такие машины будут вычислять при помощи дорожных камер, сообщил журналистам в среду исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.

«По Москве не находилось (полисов ОСАГО - ред.) у 7% от проехавших автомобилей. То есть из числа, допустим, 100 фамилий полисы находились у 93, у семи автомобилей полисов не находилось. Наша оценка сейчас - от 2 до 4 миллионов автовладельцев, которые эксплуатируют транспортное средство без полиса ОСАГО в Москве», - сказал Уфимцев.

Президент Российского союза автостраховщиков Игорь Юргенс добавил, что более года велась работа по подготовке к фотовидеофиксации такого нарушения, как отсутствие у автовладельца полиса ОСАГО.

«Мы начали с ГИБДД и столичным Центром организации дорожного движения работу. Сложность в том, что у ГИБДД своя база, а у нас более 60 страховых компаний. Но последние сверки показали, что расходимость менее 1%. Это позволяет уже приступать к работе. Сотрудники ЦОДД говорят, что сегодня-завтра уйдут первые 5 тысяч писем-оповещений», - сказал Юргенс.