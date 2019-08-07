РИАМО - 7 авг. На почту Тверского суда поступило анонимное сообщение с угрозой о минировании, в целях безопасности из здания были эвакуированы все служащие и посетители, после проверки полицией суд продолжил работу, сообщил РИАМО представитель пресс-службы суда.

«На электронную почту суда поступило сообщение об угрозе взрыва здания. В связи с чем все сотрудники и граждане были эвакуированы. Работали правоохранительные органы, сообщения оказалось ложным. Сейчас суд продолжает работу», - сказал собеседник агентства.

Источник РИАМО в правоохранительных органах добавил, что сегодня из-за анонимных угроз о минировании были эвакуированы три суда - Тверской, Мещанский и Пресненский. Все угрозы оказались ложными.