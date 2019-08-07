РИАМО - 7 авг. Частный подрядчик планирует построить сервис по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей в ТиНАО, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Разрешение завершить строительство административно-технического здания выдали частному лицу в ходе заседания градостроительно-земельной комиссии столицы, возглавляемой мэром города Сергеем Собяниным.

«На земельных участках общей площадью порядка 0,14 гектара инвестор строит здание площадью более 670 квадратных метров. Объект, в частности, предназначен для автосервисных услуг», – отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

По ее словам, земельный участок под будущий автосервис находится на улице Лесхозная в районе здания ОВД на 39 километре Калужского шоссе.