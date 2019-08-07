РИАМО - 7 авг. В Москве до конца декабря будет перекрыто движение на одном из участков Ферганской улицы в связи со строительством станции метро, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения столицы.

«Перекрытие вводится на участке Ферганской улицы от пересечения с Ташкентской улицей до дома №24 с 4 августа по 29 декабря 2019 года», – отмечается в сообщении.

Движение на данном участке Ферганской улицы будет полностью перекрыто в круглосуточном режиме.

Станцию метро «Юго-Восточная» Некрасовской линии московского метрополитена строят на пересечении Ферганской и Ташкентской улиц в районе Выхино-Жулебино.

Согласно плану ее общая площадь, включая наземные вестибюли, будет составлять около 16 тысяч квадратных метров. Станция спроектирована по «береговому» типу с боковыми посадочными платформами.