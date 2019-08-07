РИАМО – 7 авг. В подмосковном Дзержинском из-за возгорания на битумном заводе образовалась пробка на Денисьевском проезде и улице Академика Жукова, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».

Здание в Денисьевском проезде загорелось днем в среду. Горело бетонное строение высотой 4 метра и размером 30 на 10 метров. Рядом располагаются две деревянно-щитовые бытовки размером 2 на 4 метра. Пожар локализовали, но огонь перекинулся на соседние бытовки.

«Пробка длиной 0,5 километра образовалась на Денисьевском проезде, где бушует пожар. Также пробка длиной 1,5 километра образовалась на прилегающей улице Академика Жукова», – отмечается в сообщении.