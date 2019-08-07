РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. Хоккейная команда «Витязь» из подмосковного Подольска вылетела в Финляндию на сборы, где она проведет четыре матча, в планах у клуба три подготовительные игры с финскими командами и одна против питерского СКА, сообщается на сайте команды.

«Сегодня утром (7 августа – ред.) «Витязь» вылетел в Хельсинки, откуда на автобусе проедет до конечного пункта сборов в Финляндии – Иматры. Сборы пройдут с 7 по 16 августа. За это время в Финляндии проведут четыре матча: 9 августа в 18:30 сыграют с командой «Юкурит» из Миккели, 13 августа в 18:30 – с командой «Пеликанс» из Лахти, 15 августа в 18:30 – с командой «СайПа» из Лаппеенранты, 16 августа в 14:00 – с командой СКА из Санкт-Петербурга», – говорится в сообщении.

По словам главного тренера Михаила Кравеца, за время подготовительных игр с финскими командами и СКА «Витязи» планируют просмотреть в деле пять пятерок, которые остались после первого итальянского сбора. Еще раз проверить сочетания, на которых остановились. Особое внимание уделят тактике, действиям в неравных составах.

«У нас тренер вратарей – финн Симо Вехвилайнен, он рассказал нам о нюансах. «Юкурит» – команда помоложе, здорово бежит и играет в давление. «Пеликанс» действует в высоком темпе и в агрессивной манере. «СайПа» всегда обладает мощным составом, и нам будет интересно с ней сыграть. Название СКА само дает понимание о сопернике, с которым мы играем. На уровне этих команд мы проверим свои силы. Изменения в составе по сравнению с предыдущим сбором? Только молодежи нет, остальные ребята все те же: три вратаря и пять звеньев», – добавил Кравец.

Нападающий Артем Швец-Роговой и тренер Александр Савченков присоединятся к команде по ходу сборов в Финляндии. Сейчас они завершают выступления на турнире Sochi Open.