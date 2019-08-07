РИАМО - 7 авг. В среду в Москве зафиксировали самую теплую погоду с начала августа, синоптики обещают еще большее потепление, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Сегодняшний день в Москве уже стал самым теплым с начала августа: в 11 часов на метеостанции ВДНХ была зафиксирована температура плюс 21. Завтра воздух сумеет прогреться до плюс 23-25 градусов», — говорится в сообщении.

Повышение температуры будет сопровождаться дождями и грозами, которые к вечеру усилятся.

«Центральный регион окажется на пути активного циклона, который с большой скоростью будет двигаться с берегов Балтики на восток. В пятницу его центр пройдет вблизи Москвы», — отмечают синоптики.

В столице ожидаются резкие перепады давления, обильные осадки и порывистый ветер.

Ранее в Москве из-за дождя и ветра до 9 августа продлили «желтый» уровень погодной опасности.