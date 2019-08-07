РИАМО - 7 авг. В квартире на улице Внуковской в Дмитрове нашли тело человека, по подозрению в убийстве задержана 37-летняя женщина, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Труп обнаружили 5 августа в 22:11. В ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемая установлена и доставлена в следственный отдел города Дмитров», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что преступление было совершено в ходе совместного распития спиртных напитков, в ссоре. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».