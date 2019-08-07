РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 7 авг. В подмосковном Дзержинском развернули экстренный штаб на месте пожара на битумном заводе, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В среду в 13:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строениях по адресу: городской округ Дзержинский, Денисьевский проезд, дом №7Б. По данному адресу находится компания «Ориспром», битумный завод. В 13:50 удалось предотвратить дальнейшее распространение возгорания. В тушении участвовали 63 человека и 18 единиц техники.

Экстренный штаб развернули на месте пожара. В штабе работают сотрудники МЧС, скорой, медицины катастроф, полиции, пожарные и спасатели. Пожар перекинулся на соседние бытовки.