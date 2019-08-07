РИАМО - 7 авг. Центральная избирательная комиссия России не удовлетворила жалобу юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь на отказ Мосгоризбиркома зарегистрировать ее кандидатом в депутаты Мосгордумы, передает в среду корреспондент РИАМО.

«Уважаемые коллеги, нам необходимо принять решение. В результате сегодняшних слушаний я еще более утвердился в том, что тот проект решения, который был предложен вчера, основан на законе. Он является не только законными, он является обоснованным. Если смысл справедливости заключается в равенстве для всех, то это решение воплощает в себе равенство и справедливость для всех, поэтому, уважаемые коллеги, я прошу поддержать то решение, которое предложено», - сказал член ЦИК РФ Борис Эбзеев.

Мосгоризбирком в ходе рассмотрения жалобы Соболь на решение окружной избирательной комиссии провел проверку, по итогам которой 688 подписей избирателей были признаны недействительными, достоверными – 4252.

В ходе изучения в ЦИКе подписных листов, исследованных Мосгоризбиркомом, установлена обоснованность выводов избирательных комиссий в части признания недействительными 680 подписей избирателей, что превышает 10% от общего количества подписей. Достоверными являются 4260 подписей, что недостаточно для регистрации Любови Соболь в качестве кандидата.

Законодательством РФ о выборах не предусмотрена возможность проверки достоверности подписей путем опроса избирателей, а также предоставления в избирательную комиссию заявлений избирателей или копий их паспортов.

Выдвижение кандидатов в депутаты столичного парламента закончилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов ранее сообщил, что по итогам первого этапа избирательной кампании всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий и 62 самовыдвиженца, а 57 кандидатов получили отказ в регистрации.

Многие незарегистрированные кандидаты не согласились с таким решением и потребовали признать подписи действительными. Проводились пикеты, 20 июля на проспекте Академика Сахарова состоялся согласованный митинг, а 27 июля и 3 августа в Москве прошли несогласованные акции. На первом несогласованном митинге задержали, по данным МВД, 1074 человека, на втором – около 600.

Выборы депутатов Московской городской думы седьмого созыва состоятся в единый день голосования - 8 сентября 2019 года.

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