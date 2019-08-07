РИАМО - 7 авг. С начала года за счет инвесторов построили большую часть социальных объектов в Москве, сообщил в среду руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

«За счет средств инвесторов введено 14 объектов, из них 10 - это образовательные, и четыре спортивных объекта, ФОКа. А за счет бюджета всего и еще пока только пять. То есть инвесторы вошли во вкус, они понимают, что их вложения в жилье более интересны, когда рядом есть инфраструктура, которая привлекает человека для покупки этого жилья», - сказал Левкин в эфире телеканала «Москва 24».

Он рассказал, что в этом году ожидается ввод рекордного количества недвижимости.

В ближайшие 3 года только в новой Москве введут в эксплуатацию не менее 50 соцобъектов. Всего за 7 лет в ТиНАО открыли свыше 350 тысяч квадратных метров строений социальной направленности – это около 70 объектов. Больше всего преуспели возведении детских садов: 40 учебных заведений на 8460 мест.