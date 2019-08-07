РИАМО - 7 авг. В Щелкове до конца августа появится свой филиал Центра управления регионом, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

ЦУР будет расположен в здании администрации муниципалитета.

«Данная система является единой точкой мониторинга, которая позволяет оперативно реагировать на обращения жителей. Вся поступающая в центр информация распределяется на 11 профильных блоков: здравоохранение, образование, социальная защита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, национальные проекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети», — говорится в сообщении.

Также информационная система будет интегрирована с ранее созданными службами городского округа – «112» и ЕДДС. Ответственные сотрудники по направлениям уже определены. Сейчас ведется закупка оборудования, обеспечиваются условия для эффективной и бесперебойной работы центра.

Центр управления регионом создан в Подмосковье в соответствии с указом президента России. В правительстве региона ЦУР заработал в конце 2018 года.