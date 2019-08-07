РИАМО (КОРОЛЕВ) - 7 авг. Жителям дома №12 на улице Карла Маркса в Королеве представили три варианта благоустройства двора, после согласования с жителями участок перед домом поставят на кадастровый учет, сообщил руководитель городской администрации Юрий Копцик.

В среду в городской администрации Юрий Копцик провел четвертую встречу с инициативной группой жителей дома 12 на улице Карла Маркса.

«В ходе встречи группе был предложен третий вариант проекта благоустройства двора. Согласно проекту, площадь дворовой территории увеличивается с 1 652 квадратных метров до 2 145 квадратных метров», – сказал Копцик.

Инициативная группа должна обсудить проект со всеми жителями дома. Если проект утвердят, территория будет поставлена на кадастровый учет как придомовая. Затем состоится общее собрание собственников дома, на котором решат, где и какие на территории будут оборудованы площадки и элементы благоустройства.

«На следующей неделе продолжим обсуждение по просьбе инициативной группы», – добавил Копцик.