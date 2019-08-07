РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 7 авг. Комиссия по чрезвычайным ситуациям администрации подмосковного Дзержинского проведет внеочередное заседание из-за пожара на битумном заводе, на нем предприятиям округа дадут рекомендации по безопасности, сообщил «РИАМО в Люберцах» заместитель начальника управления по безопасности администрации муниципалитета Владимир Жумин.

В среду в 13:06 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строениях по адресу: городской округ Дзержинский, Денисьевский проезд, дом №7Б. По данному адресу находится компания «Ориспром», битумный завод. Площадь горения составляла 166 квадратных метров.

«Собственником битумного завода является ООО «Мегаполис». В администрации будет проведено внеочередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. В рамках этого заседания будут даны рекомендации по безопасности другим предприятиям и организациям», – сказал Жумин.