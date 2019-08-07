РИАМО – 7 авг. К условному сроку заключения за халатность приговорили дежурную железнодорожной станции «Пресня», сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ

Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 293 УК РФ («Халатность, то есть неисполнение должностным лицом своих обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть человека»). В октябре 2017 года бригадой электромехаников по обслуживанию устройств сигнализации, централизации и блокировки Московско-Окружной дистанции инфраструктуры выполнялась работа по дублированию бутлежных перемычек на 38 километре перегона станций «Пресня-Канатчиково».

«Дежурная по железнодорожной станции «Пресня», владея информацией о следовании поезда, не оповестила об этом работников, в результате чего они не успели покинуть пути на безопасное расстояние, один из электромехаников был травмирован тепловозом и скончался на месте», – говорится в сообщении.

Приговором суда ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком в течение 1 года 6 месяцев.