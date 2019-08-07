РИАМО - 7 авг. Пожарные потушили открытое горение на битумном заводе в Дзержинском, общая площадь возгорания составила 336 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 14:25 ликвидация открытого горения. По предварительным данным, пострадавших нет», – говорится в сообщении.

Здание в Денисьевском проезде загорелось днем в среду. Горело бетонное строение высотой 4 метра, размером в плане 30 на 10 метров. Рядом две бытовки деревянно-щитовые, размером в плане 2 на 4 метра.

В 13:50 удалось предотвратить дальнейшее распространение возгорания. В тушении участвовали 63 человека и 18 единиц техники.

Пожар произошел за пределами территории ТЭЦ-22 и не угрожал ее работе.