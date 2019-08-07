РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 авг. На стене девятиэтажного дома в поселке Кузнечики Подольска начали наносить граффити, посвященное памяти Героя Советского Союза Виктора Талалихина, сообщил начальник территориального отдела «Дубровицкий» Валерий Боярко.

В рамках городского открытого конкурса «Сделаем город краше», а также подготовки к празднованию 75-й годовщины Великой Победы в поселке Кузнечики реализуется масштабный проект.

«На стене девятиэтажного дома №7 в поселке Кузнечики наносится изображение, посвященное памяти Героя Советского Союза Талалихина. Инициатива данного мероприятия, поддержанная главой городского округа Подольск Николаем Пестовым, исходила от Молодежного центра «Максимум» во главе с директором Михаилом Жученко и теротдела «Дубровицкий» при поддержке жителей», – написал Боярко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Организаторами выступили комитет по делам молодежи и комитет ЖКХ и благоустройства администрации Подольска. Работы выполняет художник Илья Демченко.