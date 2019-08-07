РИАМО - 7 авг. ОАО «Институт Гипростроймост» приступило к проектированию транспортной развязки, которая расположится на пересечении Ленинградского шоссе и улицы Репина в Химках, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Объект возведут по поручению президента РФ Владимира Путина, которое он дал в апреле этого года во время посещения «НПО Энергомаш». Развязка обеспечит транспортную связь между «новыми» и «старыми» Химками, в том числе позволит беспрепятственно подъезжать к НПО «Энергомаш», – отмечается в сообщении.

Разработка проекта будет стоить порядка 159 миллионов рублей. Финансировать проектные работы будут из бюджета Подмосковья.

Планируется, что проект должен быть готов осенью. Кроме того, в четвертом квартале 2019 года будет проведен конкурс на строительство развязки, возвести которую должны в 2021 году.

«По поручению губернатора были выполнены предпроектные работы, в ходе которых выбран наиболее оптимальный вариант конфигурации транспортной развязки. Принято решение о строительстве двухуровневой развязки общей протяженностью 3,5 километра с эстакадой через Ленинградское шоссе, которая соединит улицу Репина с улицей Дружбы», – подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Ожидается, что возведение развязки обойдется примерно в 2 миллиарда рублей, из которых один миллиард – средства из федерального бюджета. Проект поможет разгрузить развязку на Ленинградском шоссе и Юбилейном проспекте, а также несколько снизить транспортную нагрузку на улицу Репина, где в пиковое время пробки достигают 7-9 баллов.