РИАМО - 7 авг. Контейнеры для раздельного сбора отходов появятся в деревне Дубровское подмосковного городского округа Истра, где пройдет ежегодный сырный фестиваль «Сыр Пир Мир», говорится в сообщении пресс-службы УК «Региональный оператор».

«Раздельный сбор отходов – один из ключевых факторов, влияющих на улучшение экологии и качество жизни людей. С 1 января он успешно внедряется на территории Московской области. Учитывая интерес к фестивалю как среди жителей, так и гостей Московского региона, важно показать, как правильно организовать этот сбор на массовых мероприятиях», – говорится в сообщении.

На территории сыроварни, где пройдет фестиваль, будет установлено пять контейнеров синего цвета для «сухих» отходов. В них можно будет выбросить картон и бумагу, стеклянные и пластиковые бутылки, жестяные и алюминиевые банки.

Для тары, загрязненной продуктами питания, одноразовых стаканчиков и органики будут размещены десять серых контейнеров.

Все отходы впоследствии пройдут дополнительную профессиональную сортировку. Полезные фракции будут отправлены на переработку во вторсырье.

Сырный фестиваль «Сыр Пир Мир» пройдет в Подмосковье с 9 по 11 августа. Он состоится при поддержке правительства Московской области на сыроварне Олега Сироты в деревне Дубровское городского округа Истра. Более 300 фермеров и сыроваров со всей России привезут на фествиаль порядка 100 тонн сыра. На мероприятии также будут представлены колбасы, хлеб, молочная продукция, мед, квас и множество других продуктов.