РИАМО - 7 авг. На станции «Кузнецкий Мост» «фиолетовой» ветки столичного метро мужчина упал под подъезжающий к платформе электропоезд, говорится в сообщении пресс-службы УВД на Московском метрополитене.

ЧП случилось в среду около 13:10. Мужчина получил телесные повреждения различной степени тяжести.

«Дежурившие на станции сотрудники полиции незамедлительно вызвали наряд скорой медпомощи. В настоящее время потерпевший передан медикам», – говорится в сообщении.

Заказан обзор видеонаблюдения, проводится проверка.

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