РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 авг. Ямочный ремонт начали проводить в одном из дворов на улице Струве в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи после жалобы жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Балашихи пожаловался на большое количество ям на дворовой территории дома №3 (около подъездов №№1-5) по улице Струве. Он отметил, что уже более года на дорогах ямы и выбоины, а управляющая компания ничего не предпринимает, пока не поступит жалоба на портал.

«Администрация городского округа Балашиха, рассмотрев обращение по вопросу содержания территории по адресу: Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Струве, дом №3, сообщает, что в настоящее время по указанному адресу ведутся работы по ремонту асфальтового покрытия», – сказала начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Балашихи Юлия Смирнова.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.