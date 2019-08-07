РИАМО - 7 авг. ГУП «Мосгортранс» закупит 110 автобусов туристического класса для перевозки детей по заказам образовательных учреждений столицы, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

На новых автобусах детей будут возить на экскурсии и крупные мероприятия.

«Автобусы будут соответствовать самым современным требованиям комфорта, безопасности и экологичности. По техническому заданию их оснастят двигателями класса «Евро 5» или выше, в салоне будет климат-контроль и камеры видеонаблюдения. Каждый автобус сможет вместить 50 пассажиров. Поставку нового транспорта мы планируем до весны 2020 года», – заявил заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов.

В автобусах будет система информирования водителя об опасном сближении с находящимися рядом транспортными средствами. Информация о нештатных ситуациях в автобусе будет автоматически направляться производителю.

Сиденья будут оснащены ремнями безопасности. В салоне можно будет зарядить мобильный телефон и воспользоваться бесплатным Wi-Fi. На транспортные средства нанесут опознавательные знаки «Перевозка детей».

За самочувствием водителя будет следить система контроля здоровья. Она также не допустит его к управлению транспортным средством, если зафиксирует запах алкоголя в кабине.

«Мосгортранс регулярно обслуживает гостей и участников крупных международных мероприятий. В частности, ежегодно автобусы предприятия встречают детские делегации, которые приезжают на Общероссийскую новогоднюю елку», – резюмируется в материале.