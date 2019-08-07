РИАМО - 7 авг. В «Музее Рерихов» в павильоне №13 ВДНХ 10 августа откроется выставка древних артефактов, собранных членами знаменитого семейства, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Многие из экспонатов были вдохновением для художника Николая Рериха. Они собраны в разных уголках Центральной Азии и Дальнего Востока.

«Интерес к памятникам старины и коллекционированию древностей был свойственен всем членам семьи Рерихов. Собирать коллекцию они начали в начале XX века. Ее главным источником послужила Центрально-Азиатская экспедиция художника Николая Рериха, стартовавшая в 1923 году. С тех пор коллекция постоянно пополнялась», – говорится в сообщении.

В коллекции семьи более 100 редких экспонатов, возраст некоторых из них приближен к двум тысячелетиям. Для выставки на ВДНХ были отобрано около 50 самых интересных и знаковых.