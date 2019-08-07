РИАМО - 7 авг. В больницу городского округа Долгопрудный после ДТП с участием рейсового автобуса поступили два человека, специалисты провели необходимые обследования, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Мужчина-водитель находится в состоянии средней степени тяжести, стабильное. Проведено необходимое обследование и назначено соответствующее лечение. Ранее водитель не обращался к врачам по поводу потери сознания. Диагноз будет установлен по результатам обследования завтра», — сказал собеседник агентства.

У женщины травма головы, проведено обследование, в том числе с помощью КТ, назначено лечение. Состояние пострадавшей средней степени тяжести, стабильное, добавил он.

Пациенты госпитализированы в профильные отделения.

В Долгопрудном утром в среду произошло ДТП с участием рейсового автобуса № 368, который обслуживает компания «Домтрансавто». Автобус следовал по маршруту станция «Долгопрудная» – Москва (метро «Речной вокзал»). У остановки на Лихачевском шоссе водитель автобуса совершил наезд на пешеходов. Погибли две 70-летние женщины.

По предварительной информации, водителю стало плохо при управлении автобусом. Накануне происшествия, 5 и 6 августа, водитель не работал. Сегодня был первый его рабочий день после выходных.

Перевозчик «Домтрансавто» выплатит семьям погибших по 2 миллиона рублей.