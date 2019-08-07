РИАМО - 7 авг. В подмосковном Воскресенске задержана 52-летняя местная жительница, подозреваемая в совершении кражи телефона из магазина, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Московской области.

Инцидент произошел на улице Кагана. Сумма ущерба составила 8 тысяч рублей.

«По подозрению в совершении преступления установлена и задержана 52-летняя местная жительница. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ («Кража»)», – говорится в сообщении.

Женщину отпустили под подписку о невыезде.