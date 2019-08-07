РИАМО – 7 авг. На ряде улиц на юго-западе столицы в августе ввели ограничения движения в связи со строительством метрополитена, говорится в сообщении пресс-службы центра организации дорожного движения Москвы.

«Участок 1: Ленинский проспект от пересечения с улицей Удальцова до владения 90/2. Особенности: четыре полосы с сохранением существующего количества за счет обустройства временных уширений. Участок 2: Ленинский проспект от владения 90/2 до пересечения с улицей Кравченко. Особенности: одна полоса частично», – отмечается в сообщении.

Ограничения будут действовать до 1 сентября круглосуточно.

Кроме того, на двух полосах ограничат движение на пересечении улицы Кравченко и Ленинского проспекта. А также на улице Академика Пилюгина от дома 95Б до дома 95 по Ленинскому проспекту.

«Период: с 5 по 25 августа круглосуточно», – заключается в материале.