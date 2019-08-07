РИАМО - 7 авг. В Басманном районе столицы у мужчины украли иномарку стоимостью около четырех миллионов рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Хозяин пропавшего транспортного средства 1972 года рождения заявил о пропаже в полицию. На момент похищения автомобиль стоял возле его дома по адресу: Рубцовская набережная, дом №4.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что по указанному адресу неизвестный совершил кражу автомобиля», – заявил собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 3,9 миллиона рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».