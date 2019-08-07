РИАМО - 7 авг. Полицейские задержали в Подмосковье подозреваемых в ограблении предпринимателя на территории другого региона, сообщается на официальном сайте МВД России.

Параллельно с задержаниями в Московской области полицейские наведались к подозреваемым в Ростовской области. При поддержке бойцов Росгвардии и ФСБ всех подозреваемых удалось задержать.

«Установлено, что в городе Новошахтинске Ростовской области злоумышленники под выдуманным предлогом требовали от местного жителя вернуть им денежные средства, которые он якобы занимал, но получили отказ. Тогда они нанесли мужчине телесные повреждения и, угрожая предметами, похожими на пистолеты, похитили принадлежащие ему ювелирные изделия и деньги», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По факту преступления было возбуждено уголовно дело по статье 162 УК РФ «Разбой». В настоящий момент все подозреваемые находятся под стражей.

Расследование продолжается. В ходе обысков у подозреваемых нашли и изъяли три травматических пистолета, два охотничьих карабина и множество боеприпасов. Все оружие было направлено на криминалистическое исследование.